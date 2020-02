Ducrocq : “Qui fait une fixette sur Dortmund ? C’est l’entourage, les médias”

La mise au point de Leonardo dimanche soir au Parc des Princes, au micro de Canal Plus, avait pour objectif de déclencher un déclic autour de l’équipe et dépolluer l’environnement d’une “négativité” pesante avant de jouer à Dortmund. Pierre Ducrocq félicite le directeur sportif du PSG pour son initiative médiatique car il s’agît désormais de calmer l’agitation.

“La mise au point de Leonardo ? C’est son rôle, c’est à lui de le faire et il le fait très bien, a commenté l’ancien milieu de terrain du PSG sur RMC. C’est une façon de ne pas dramatiser les choses et de ne pas retomber dans les vieux démons. Qui fait une fixette sur Dortmund ? C’est l’entourage, les médias, pas eux. C’est bien qu’il tempère les choses. Le souci, c’est qu’on est dans un certain système… si tu ne communiques pas on te prête des choses ou des pensées. C’est bien qu’il parle de lui-même pour désamorcer le truc.”