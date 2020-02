Dufy : “J’ai l’impression qu’on a envie qu’il se passe des choses négatives au PSG !”

Le Paris Saint-Germain est à moins de deux semaines de disputer son 1/8e de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Les Rouge & Bleu se sont imposés face au FC Nantes ce mardi (2-1) grâce à 70 minutes de très bon niveau. Si certains observateurs pointent du doigt la fin de match difficile des hommes de Thomas Tuchel, d’autres ne sont pas inquiets. C’est le cas du journaliste Guillaume Dufy, qui estime que le club de la capitale ne doit pas rentrer dans la psychose avant la C1.

“Je suis rassuré par ce que je vois du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines ! Je trouve qu’il y a une cohérence très intéressante. (…) Face à Nantes, Tuchel a du beaucoup tourner et tu ne vois pas de différence. Il a joué sans Thiago Silva, Marquinhos, Bernat… (…) Kimpembe a mis son équipe dans la merde, parce qu’avant c’était tranquille et ils étaient sereins. C’est lui qui met le bazar ! Mais j’ai l’impression qu’on a envie qu’il se passe des choses négatives avec le PSG ! On tremble pour Neymar, on tremble pour tout le monde… Ils sont quasiment champions, Tuchel fait du bon boulot en faisant de la gestion, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Il n’y pas eu de blessé face à Nantes et si Neymar ne revient pas face à Lyon, ce n’est pas très grave… J’aime beaucoup ce que fait le PSG en ce moment !”