Nous sommes à J-4 avant les 1/8e de finales de la Ligue des Champions et la rencontre face au Borussia Dortmund. Face à l’approche de cette échéance, Leonardo avait appelé à moins de “négativité “au micro du Canal Football Club. Une déclaration, devenue déjà mémorable, qui aura fait réagir bon nombre d’observateurs. Quelques jours plus tard, l’entraineur parisien Thomas Tuchel avait tempéré les propos de son directeur sportif.

Une sortie qui a particulièrement été appréciée par le journaliste Guillaume Dufy.

“Je préfère la communication de Tuchel plutôt que celle de Leonardo. Tuchel dit que d’essayer de crever l’abcès et laisser de côté les trois énormes claques que l’on s’est pris dans la gueule en trois ans, et bien ça ne s’enlève pas comme ça d’un coup de baguette magique ! Ce n’est pas parce que le directeur sportif lève les pouces et dit que tout va bien que c’est forcément le cas ! C’est quand même bien plus compliqué… et on l’a vu ! C’est juste intellectuellement ce que dit Tuchel !”