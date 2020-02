Dufy : “L’absence de Thiago Silva n’est pas une catastrophe pour le PSG !”

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le Paris Saint-Germain. Après une semaine mitigée sur et en dehors du terrain, dont une défaite face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions (2-1), l’infirmerie parisienne se remplie de nouveau. Ander Herrera et surtout Thiago Silva sont blessés et seront absents pour le match retour de la C1, qui se jouera le 11 mars.

Si certains sont déçus par cette nouvelle, d’autres ne considèrent pas cela comme une catastrophe. C’est le cas du journaliste pour La Chaîne L’Équipe, Guillaume Dufy.

“L’absence de Thiago Silva face à Dortmund ? Ce n’est pas une catastrophe pour Paris. Je ne vais pas parler de son niveau qui décline. (…) Le PSG est un gros club avec d’énormes moyens, on n’a pas cessé de souligner la richesse de leur effectif depuis le début de la saison, et on peut gagner des matches avec des absents. Il y a des exemples récents, Dortmund a donné une leçon au PSG sans deux de ses meilleurs joueurs et l’an passé, Manchester United a éliminé le PSG avec une équipe B. Effectivement il y a des absents, mais il y a de la ressource au PSG et les joueurs présents doivent avoir un autre visage que lors du match aller.”