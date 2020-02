Dugarry dézingue Thomas Tuchel

Hier soir, Thomas Tuchel a surpris son monde en décidant de changer de système, pour passer du 4-4-2 au 3-4-3. Un choix qui n’a pas fonctionné. Une décision qui n’a pas du tout plu à Christophe Dugarry, qui n’a pas hésité à tacler le coach allemand.

“Il ne met pas les quatre fantastiques pour renforcer son milieu de terrain et pour amener Marquinhos au milieu de terrain et pour soulager un peu Gueye qui est en difficulté en ce moment et Verratti qui n’a pas joué depuis un moment. À l’arrivée, tu mets 5 mecs derrière pour un seul attaquant qui est Haaland, s’offusque Dugarry sur RMC. Qu’il m’explique ce qu’il a voulu faire. Quel problème il a voulu résoudre en jouant à 5 derrière. Je ne comprends pas la logique. Je comprenais celle du 4-3-3 mais celle du 5-2-3 je ne la comprends pas, cette tactique n’a aucune cohérence.”