Dugarry en a marre des histoires extra-sportives au PSG

Depuis plusieurs jours, on parle plus de l’extra-sportif que du sportif quand on évoque le PSG. Et ce constat agace fortement Christophe Dugarry, qui a poussé un gros coup de gueule envers les joueurs du PSG, qui ne pense qu’a eux.

“Quand je vois tout ce qu’il se passe depuis l’arrivée de Tuchel, il y a un an et demi, sincèrement c’est le PSG circus. Moi ce qui me tarde qu’une chose c’est de voir le match retour et de voir le terrain. Il se passe tellement de trucs autour que je suis fatigué de ce PSG qui m’use qui me fatigue, peste Duga sur RMC. Aujourd’hui, il n’y a qu’une vérité, celle du terrain. […] Puisque vous êtes des mercenaires du football, puisqu’il n’y a que votre personne qui vous intéresse, eh bien j’attends de voir ce que ça va donner sur le terrain.“