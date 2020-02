Dugarry : “Je trouve que c’est toujours facile de taper sur Thiago Silva”

De retour dans le groupe parisien pour affronter le Dijon FCO ce soir (à 18h30 sur Eurosport 2) en quarts de finale de Coupe de France, Thiago Silva retrouvera naturellement sa place de titulaire lors des prochaines échéances afin d’être prêt pour la confrontation aller face au Borussia Dortmund (8es de finale aller de Ligue des champions le 18 février prochain). À l’instar de Ludovic Obraniak, Christophe Dugarry a voulu défendre le capitaine parisien suite aux récentes critiques de l’ancien entraîneur des Rouge et Bleu – Unaï Emery – envers l’international brésilien.

“Ce qui me dérange avec le discours d’Emery, c’est que si Thiago Silva ne fait pas ce que tu lui dis, tu le sors. Apparemment, ça se passait bien entre eux, il y avait une relation de confiance mais Unaï Emery n’a jamais réussi à le faire défendre plus haut. Je peux l’entendre, ça arrive à d’autres joueurs (…) Je trouve que c’est toujours facile de taper sur Thiago Silva, a déclaré Dugarry dans Team Duga sur RMC Sport. Moi je l’aime bien, c’est pour ça que j’ai envie de mettre ma robe d’avocat pour lui. Je comprends et j’accepte que les gens ne soient pas d’accord avec moi et qui pensent que c’est un looser, un faux bon joueur. Mais moi aujourd’hui, j’ai envie de le défendre parce que je trouve qu’on s’essuie trop souvent les pieds sur lui et on le trouve coupable de beaucoup de choses. J’ai envie de rappeler que la défaite 7 à 1 du Brésil en Coupe du monde 2014 (face à l’Allemagne), il n’y était pas. Dès qu’il fait une interview, on lui tombe dessus. Dès qu’il parle, on trouve que ce n’est jamais bien. Là, Unaï Emery lui tombe dessus deux ans après… Je trouve que Thiago Silva est un grand défenseur. Qu’il ait des défauts, j’ai aucun doute là-dessus. J’ai toujours aimé ce joueur, il a 35 ans. Est-ce que le PSG doit le prolonger ou pas (fin de contrat en juin prochain) ? Sincèrement, je n’ai pas d’avis. Mais je rappelle qu’il est titulaire et capitaine de cette équipe du PSG. Tout le monde le critique et balance sur lui mais à l’arrivée il est toujours titulaire et capitaine (…) Je trouve que c’est trop facile de s’essuyer les pieds sur Thiago Silva.”