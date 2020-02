Dugarry : “Les phrases de Neymar sont justes”

Une défaite qui ne passe pas. Pour le match aller des 8es de finale de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2). Après la rencontre, Neymar Jr (28 ans) a fait part de sa frustration de manquer de rythme car il avait été laissé au repos pendant 4 matches après sa blessure aux côtes. Christophe Dugarry est revenu sur cette déclaration et estime qu’encore une fois la gestion de la blessure du Brésilien a été mal gérée.

“C’est terrible… On voulait une explication. On se demandait si c’était Leonardo qui avait été mettre la pression sur le médical pour garder sous cloche Neymar. On a le fin mot de l’histoire: Neymar pouvait jouer. Ce club est incorrigible. Les phrases de Neymar sont justes, a expliqué Dugarry sur les antennes de RMC. Il a raison de le dire, mais elles font beaucoup beaucoup de mal au club car elles révèlent que c’est un club qui fonctionne à l’envers. (…) Beaucoup de gens l’ont accusé de ne pas vouloir jouer à Amiens ou à Dijon mais lui était prêt et se sentait bien. Il avait besoin de temps de jeu pour se préparer pour ce match de Dortmund et à l’arrivée, on l’a empêché de jouer parce qu’il y a la peur dans ce club, ce sont des trouillards à tous les niveaux ! Le grand Leonardo s’est trompé“, a regretté encore Dugarry.