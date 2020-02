Dugarry : “Mbappé nous fait un truc d’enfant gâté, pourri…”

C’est décidément l’affaire après ce PSG/MHSC. Lors de sa sortie à la 68e minute, Kylian Mbappé a fait part de sa frustration à Thomas Tuchel de céder sa place. Si l’entraîneur parisien a tenté de dédramatiser l’affaire en conférence de presse, Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec l’international français.

“Sincèrement, je suis effondré. Quand j’ai vu Mbappé faire ça, je me suis dit: ‘Ce n’est pas possible, il ne va pas faire ça’. Je pensais qu’il avait compris. C’est un garçon qui nous explique à tous qu’il est d’une maturité incroyable, qu’il est bien plus mature que les autres, qu’il en a marre qu’on lui parle de son âge, explique Dugarry sur RMC. Et là, Mbappé nous fait un truc comme ça, d’enfant gâté, pourri… (…) J’adore ce joueur, comme beaucoup forcément. C’est un footballeur remarquable, j’ai hâte de le voir jouer chaque fois qu’il peut toucher le ballon ou chaque fois qu’il a la chance de jouer… Ça m’a fait mal à mon football, sincèrement, de voir ça. Je trouve que c’est d’un irrespect incroyable envers Tuchel, envers ses partenaires Cavani, Icardi…“