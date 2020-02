Dugarry : “Même face à Dortmund, le PSG peut se passer de Neymar”

À moins d’une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, l’état de santé de Neymar Jr est sur toutes les lèvres. Alors que Thomas Tuchel ne sait pas si son joueur sera à 100% et qu’aucun risque n’a pas été pris contre Lyon et Dijon, le joueur pourrait bel et bien être disponible pour ce match couperet. Christophe Dugarry estime que même sans on maître à jouer, le club de la capitale est capable de battre cette équipe allemande. Même s’il est le premier à reconnaitre qu’il veut voir le Brésilien sur le terrain pour cette rencontre.

“Il faut le protéger, le préserver. Ce n’est pas des matches si important que ça face à Dijon ou Amiens, il peut faire l’impasse. Sincèrement, même face à Dortmund, le PSG peut se passer de Neymar, tout du moins sur le match aller. Le PSG, même sans Neymar, a largement le potentiel pour aller faire un résultat à Dortmund, explique Dugarry sur les antennes de RMC. Après, on attend tous sa participation. Ça fait 2 ans et demi qu’il loupe les 8es de finale, c’est le joueur parisien le plus en forme avec Di Maria, c’est le véritable leader technique de cette équipe. Il y a un PSG sans lui et avec lui. On a tous envie de voir Neymar. Je comprends totalement qu’il ne doit y avoir aucune prise de risque.“