Dugarry : “Navas, ce garçon doit être l’exemple du PSG”

Keylor Navas est LA recrue du mercato estival 2019 du PSG. Le gardien costaricain a mis fin au débat sur le poste de gardien au sein des Rouge & Bleu. Christophe Dugarry s’est montré dithyrambique envers l’ancien portier du Real Madrid.

“Navas, j’aime son humilité, j’aime sa discrétion. Même quand le PSG encaisse des buts et qu’il peut y avoir une toute petite responsabilité, et bah ça passe comme si de rien n’était alors qu’avant, quand le PSG se prenait un but, on se sentait obligé d’analyser les performances d’Areola, Trapp… parce que l’on sentait qu’il n’y avait pas cette assurance, cette confiance, le gardien qui rassure”, s’enflamme Dugarry sur RMC. Là, on a un Navas qui est rassurant, c’est la qualité que doit avoir un gardien.[…] Et on ne l’entend pas. Il est focus, il ne la ramène pas. Il est dans l’esprit, dans le collectif et dans le partage. Ce garçon doit être l’exemple du PSG.”