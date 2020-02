Dugarry ne comprend pas la sortie de Leonardo

Malgré un trou d’air de vingt minutes environ durant le second acte, le Paris Saint-Germain s’est finalement imposé sur un score assez large face à l’Olympique Lyonnais (4-2, 24e journée de Ligue 1). Un match à l’issue duquel Leonardo, directeur sportif rouge et bleu, s’est fendu d’une sortie pour le moins cinglante à l’égard des médias hexagonaux. Une prise de parole que n’a pas forcément compris Christophe Dugarry. Pour rappel, le décideur auriverde avait pointé du doigt la négativité créée par les médias français autour du PSG à l’approche du huitième de finale face au Borussia Dortmund.

“La négativité autour du Paris Saint-Germain, sincèrement, je ne la vois pas. On n’en fait des tonnes autour de Neymar. Qui est en colère ? C’est Mbappé quand il sort à 20 minutes de la fin. Et c’est Tuchel qui est en colère de sa réaction. Qui est énervé ? Qui ne croit pas en ce Paris Saint-Germain ? S’il veut que je dise que le PSG va mettre une taule à Dortmund à l’aller et au retour, je peux le dire car c’est ce que je pense. Je pense qu’ils vont les éclater, explique le consultant sur les ondes de RMC. Leonardo est le premier à dire qu’ils ont les deux meilleurs joueurs du monde, que tout va bien, que tout le monde est heureux… Mais les réactions des uns et des autres, on les interprète, on les voit. Ce n’est pas nous qui créons quelque chose de négatif. On ne peut pas nier, avec les huitièmes précédents, qu’il y a une sorte de syndrome avec ce genre de match. Mais que lui dise que ce n’est pas grave s’ils perdent avec les deux meilleurs joueurs du monde contre Dortmund… Oui, il faudra travailler derrière, mais ça sera très très grave tout de même.”