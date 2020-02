Dugarry : “On s’attend à tout avec ce PSG”

Ça y est, dans moins de trois heures, le coup d’envoi entre le PSG et le Borussia Dortmund sera donné. Au micro de RMC, Christophe Dugarry a évoqué ce choc des 8es de finale de la Ligue des Champions.

“Une formalité pour le PSG ? Ça va être un match de Ligue des Champions à jouer, Dortmund ce n’est pas n’importe qui… Ils vont jouer à domicile, c’est une équipe qui a du talent. Si le PSG arrive en claquettes, ils seront submergés par l’intensité. Et s’ils ne sont pas prêts au combat, à l’agressivité et aux duels, ils n’existeront pas. Ça reste un match de Ligue des Champions et les matches faciles au sein de cette compétition ça n’existe pas. Maintenant oui, si les Parisiens mettent tous les ingrédients, cela devrait bien se passer. Mais on s’attend à tout avec ce Paris Saint-Germain qui n’a pas passé les 8es de finale depuis quatre ans.”