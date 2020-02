Dugarry : “Pourquoi dans ce club, on n’est pas capable d’accepter une défaite ?”

Ce mardi soir, lors des huitièmes aller de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, le PSG a très largement déçu. Défaits 2-1, les Parisiens gardent cependant une belle option pour la qualification grâce au but inscrit à l’extérieur. C’est notamment ce qu’a voulu mettre en exergue Christophe Dugarry sur les ondes de RMC. Il regrette néanmoins que tout parte à vau-l’eau de la sorte pour une simple défaite lors d’un match aller.

“J’y pense encore et je me demande : comment le PSG a pu nous sortir ce genre de match. Et puis, dans l’absolue, je me dis que ce n’est que du football. Il y avait un bel adversaire en face avec Dortmund qui a été de grande qualité. Finalement, ce n’est qu’un match aller. Le PSG avait, entre guillemets, des circonstances atténuantes : ton entraîneur n’était pas très inspiré, tes joueurs non plus, beaucoup n’étaient pas à 100%, je ne m’attendais pas à voir un Dortmund à ce niveau-là… Bon, pourquoi pas : le PSG perd donc son match aller. Mais, il y a donc un match retour, tu n’as perdu que 2-1, c’est même plutôt un résultat qui te donne beaucoup d’espoir. Mais au lieu de se dire ça, non, ça ne se passe jamais comme ça au PSG, peste Christophe Dugarry dans Team Duga. Tu as un entraîneur qui te dit que ses joueurs ont eu peur, tu as ton meilleur joueur qui incrimine ses dirigeants, tu as le frère d’un joueur qui va insulter de manière ultra violence l’entraîneur… Le problème, c’est que c’est le PSG circus. Pourquoi on n’est pas capable, dans ce club, d’accepter une défaite, c’est le football après tout.”