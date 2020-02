Dugarry s’en prend au vestiaire après l’accrochage Mbappé/Tuchel

Vexé d’être remplacé contre Montpellier, samedi (5-0, 22e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé (21 ans) avait laissé exploser sa frustration à Thomas Tuchel au moment de sa sortie. Un incident largement commenté mais sur lequel est revenu Christophe Dugarry sur les antennes de RMC.

“Pour moi, dans le vestiaire c’est des lâches. Si cela s’était passé dans mon vestiaire, je l’aurais pris entre quatre yeux et lui aurait dit : “Maintenant, tu arrêtes ton cinéma.” Tu joues au football, tu respectes les décisions de l’entraîneur et tu arrêtes ton cirque, critique Dugarry. (…) C’est tous des peureux, ils ne veulent pas monter au créneau parce qu’ils se disent : “Je ne vais dire sur Kylian Mbappé, car si je me troue le match d’après qu’est ce qu’on va dire sur moi ?” C’est que des lâches dans le vestiaire !“