Duluc : “Il serait temps qu’un 8e de finale du PSG demeure rationnel jusqu’au bout”

Le mardi 18 février, le PSG sera au Signal Iduna Park de Dortmund afin de se frotter au Borussia dans le cadre des huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League. Pas de quoi en faire une montagne, ce ne sera pas un match à la vie à la mort, a expliqué Leonardo dimanche soir au terme du Paris/Lyon. Face à l’agitation qui monte, la “négativité” ambiante, le directeur sportif a souhaité apporter de la raison et du calme. Parce que c’est ainsi et pas autrement que le PSG pourra avancer dans ses objectifs européens. Mais ce n’est pas gagné, juge le journaliste de L’Equipe, Vincent Duluc.

“Il faut faire le constat que Paris, après sa fin de match difficile à Nantes, n’a pas toute sa maîtrise quand il n’a pas toute son équipe, observe le journaliste dans l’édito du jour. Pourtant, le PSG était en configuration 8es de finale de la C1, c’est-à-dire sans Neymar. Au-delà de l’ironie qui vise, entre autres, à chasser le mauvais sort, le PSG n’était précisément pas dans ces dispositions. Quand Verratti, Di Maria et Mbappé touchent le ballon, tout s’éclaire, mais on ne peut pas en dire autant de tous les autres. Ce que Lyon a puni, en un quart d’heure brillant. […] L’imprévisibilité de tous est une menace bien plus qu’une promesse : il serait temps, quand même, qu’un 8e de finale du PSG en C1 demeure rationnel jusqu’au bout.”