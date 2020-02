Écarter Favre n’est plus un sujet tabou au Borussia

Le Borussia Dortmund n’est pas à une machine à marquer et à gagner tranquille et sereine. Cette semaine, le BVB a trébuché deux fois, au Werder Brême (3-2) en Coupe d’Allemagne et au Bayer Leverkusen (4-3) en Bundesliga. Deux revers – et encore beaucoup de buts encaissés – qui fragilisent la position de Lucien Favre. Éliminé de la coupe nationale et troisième du Championnat (4 et 3 points de retard seulement sur le Bayern et Leipzig), le bilan de passage ne satisfait pas la direction alors que se profilent les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Et le manager du BVB, Sebastian Kehl, n’a pas hésité à mettre en question des décisions du technicien suisse.

Écarter Lucien Favre n’est plus un sujet tabou au Borussia, rapporte Bild. Il n’y aura pas cependant de “prise de décision rapide” de la direction du BVB, autour du directeur général Hans-Joachim Watzke et du directeur sportif Michael Zorc. Interrogée par le journal, la direction du Borussia n’a toutefois pas souhaité faire de commentaire. Les rencontres contre l’Eintracht de Francfort et le PSG ajoutées à la possibilité de trouver un successeur devraient décider du maintien de Lucien Favre sur le banc ou non. L’agitation augmente aussi à Dortmund.