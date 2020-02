Echouafni : “Il faut qu’on arrive à faire un résultat à Guingamp”

Ce samedi à 14h30, les Féminines du PSG (2e, 38 pts) se déplacent sur la pelouse de l’EA Guingamp (5e, 23 pts), dans le cadre de la 16ème journée de la D1 Arkema. Une victoire impérative pour les Parisiennes afin d’aborder au mieux la prochaine rencontre face aux Lyonnaises (14 mars), après la trêve internationale. Sur le site officiel du club de la capitale, le coach parisien – Olivier Echouafni – s’est exprimé sur cette rencontre face aux Bretonnes, qui restent sur une série de 11 matches sans défaite.

“Cette équipe de Guingamp est invaincue. Pour nous, c’est un grand défi et challenge. On a besoin de ce genre de défi pour avancer. On sait qu’il y aura une trêve internationale de trois semaines donc il faut qu’on arrive à faire un résultat à Guingamp.” Pour rappel, lors du match aller au Stade Jean-Bouin, l’EA Guingamp avait tenu en échec les Parisiennes (1-1).

