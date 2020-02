Echouafni : “On est sur une très bonne dynamique offensive”

Depuis la trêve hivernale, les Féminines du PSG sont éblouissantes. Avec 31 buts sur les 4 derniers matches, les joueuses du club de la capitale sont en pleine bourre. Olivier Echouafni espère bien continuer sur cette lancée contre Soyaux à l’occasion de la 15e journée de D1 Arkéma, dimanche (14h).

“C’est certainement le cas classique qui nous attend, un bloc bas. On ne doit pas forcément s’occuper de notre adversaire, même si on les respecte tous. Ce qui importe, c’est qu’on puisse mettre en place ce que nous voulons faire contre une équipe qui essayera de nous contrer avec ses qualités. On est sur une très bonne dynamique offensive, avec une très bonne efficacité, certainement une des meilleures en Europe depuis le début de l’année 2020, a déclaré Echouafni en conférence de presse. On doit continuer là-dessus, de faire peur à nos adversaires, qu’ils continuent à dire que le PSG marque énormément en ce moment. Que ce soit en championnat ou en Coupe de France, j’espère qu’on saura encore réaliser les bonnes choses que l’on a produites jusque-là.“