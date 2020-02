El Chadaille Bitshiabu, nouvel enjeu majeur de la formation parisienne (FF)

On le sait, la région parisienne est un vivier quasi inépuisable de talents footballistiques. Or, le PSG a, finalement, toujours eu du mal à réunir le meilleur de cette région au sein de son centre de formation. En revanche, une fois le jeune déniché, le but est forcément de le faire signer professionnel avant qu’une écurie européenne ne vienne s’en mêler. Un schéma qui se répète sans cesse. Et l’exemple de El Chadaille Bitshiabu illustre parfaitement cet état de fait.

C’est France Football qui se penche sur le cas du défenseur central d’à peine 15 ans. Si jeune, oui, mais possédant un physique des plus impressionnants du haut de son mètre 95. Un physique qui ne l’empêche nullement de savoir manier la sphère au moment opportun. L’hebdomadaire nous explique ainsi qu’El Chadaille Bitshiabu est l’une des plus grandes promesses du centre de formation rouge et bleu. Son profil atypique ne laisse pas insensible, alors que Le gaucher s’entraîne occasionnellement même déjà avec les U19…

Ainsi, le central, surclassé dans toutes les catégories, au PSG et en Équipe de France, aurait déjà fait sonner les radars de divers clubs du vieux continent. Une situation qu’aurait bien en mains Leonardo. En effet, toujours selon France Football, le directeur sportif parisien aurait conscience du potentiel du gamin et mettrait tout en œuvre pour que le titi soit dans les meilleures conditions. Encore très jeune, nul doute que le cas d’El Chadaille Bitshiabu sera l’un des enjeux principaux chez les jeunes du club d’ici deux ans, au moment des pourparlers dans l’optique de son premier contrat pro.