Elsner: “Il faut qu’on aborde ce match face au PSG avec beaucoup d’envie”

Demain à 17h30 (Canal Plus), le PSG se déplace au Stade de la Licorne afin d’affronter Amiens, à l’occasion de la 25ème journée de Ligue 1. Alors que Thomas Tuchel et Leandro Paredes étaient présents en conférence de presse d’avant-match, du côté des Picards l’entraîneur amiénois, Luka Elsner, s’est présenté devant les médias. Il désire notamment que son équipe – qui reste sur 12 matches sans victoire en Ligue 1 – mette l’intensité nécessaire lors de ce match. “Ce qu’on doit chercher à faire, c’est faire preuve de caractère et concentration, mettre en valeur notre manière de jouer et répondre par de l’intensité (…) Il faut qu’on aborde ce match avec beaucoup d’envie. Il y a un petit côté spécial sur un match contre le PSG c’est indéniable (…) Je note qu’à chaque fois où le PSG a joué en Ligue 1 trois jours avant un match européen, il l’a bien abordé et souvent gagné. Peu importe qui sera sur le terrain, contre nous, cette équipe du PSG sera très forte avec de grands compétiteurs.”

De son côté, l’ancien Parisien – Christophe Jallet (2009-2014) – estime que son équipe doit s’inspirer des clubs ayant battu les Rouge et Bleu cette saison, dans des propos rapporté par le compte Twitter du club Picard. “Le PSG a perdu des matchs contre des équipes un peu comme nous. Il faut s’en inspirer. Il n’y a rien d’impossible. Il faut le jouer à 200% et sans complexe (…) Ce sont de gros matchs et on a tous hâte de les jouer. Mais il ne faut pas se mettre trop de pression pour ne pas passer à côte de notre match”

Pour cette rencontre, Amiens ne pourra pas compter sur Thomas Monconduit et de Bakaye Dibassy (suspendus), comme le rappelle L’Equipe sur son site internet. Samuel Ghoddos (cuisse) et Mathieu Bodmer (mollet) seront également forfaits, précise le quotidien sportif.