Emery : “Neymar ? Tu dois lui expliquer qu’on va faire l’équipe autour de lui, sinon il ne vient pas !”

Le Paris Saint-Germain est à huit jours de retrouver la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu vont affronter le Borussia Dortmund au Sigduna Park (21h00) pour les huitièmes de la compétition. Les Parisiens qui sont sur 20 victoires sur les 22 derniers matches vont se déplacer en Allemagne avec le plein de confiance.

À quelques jours de cette confrontation l’ancien entraineur du PSG Unai Emery a accordé une interview à l’hebdomadaire France Football. Dans les quelques extraits publiés sur leur site internet, l’Espagnol est revenu sur ses échecs en C1 et ses regrets avec le club de la capitale.

En huitièmes de finale contre Barcelone, nous faisons un match aller de très haut niveau (4-0, le 14 février). Et au retour, on se fait éliminer car le VAR n’existait pas encore (1-6, le 8 mars). On a clairement été éliminés par des décisions d’arbitrage. La seconde année, contre le Real Madrid, on s’incline devant une équipe (1-3, 1-2) qui signe un triplé historique. (…)

Bilan : on a perdu la première fois sur des décisions arbitrales et la seconde contre le champion en titre et à venir.

Unai Emery – France Football (10 février 2020)