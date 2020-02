Expérience inédite pour les téléspectateurs lors de PSG / Lyon

Les abonnées de Canal + qui regarderont le match PSG / Lyon dimanche soir (21h) pourront avoir accès à une nouvelle expérience inédite comme le rapporte Le Parisien. En effet, grâce à une technologie développée par Intel, le réalisateur du match pour la chaîne cryptée – Laurent Lachand – “pourra proposer une expérience inédite aux téléspectateurs : des images des plus belles actions du match comme s’ils étaient sur la pelouse.” Une chose rendue possible grâce à l’implantation de 38 nouvelles caméras 5K au Parc des Princes. L’antre parisienne est d’ailleurs le premier stade en France équipé de cette technologie.

Didier Quillot, directeur général de la Ligue, s’est réjoui de cette nouvelle technologie. “C’est un supplément éditorial qui va améliorer le produit Ligue 1. C’est comme s’il y avait des caméras dans les yeux des joueurs. On va voir ce que Neymar voit. On va voir ce que Mbappé voit. On fait entrer la technologie dans les stades.”