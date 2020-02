Face à Dijon, Cavani a disputé son 200e match en Ligue 1

Décidément, 200 est un chiffre qui colle à Edinson Cavani (33 ans). Titulaire face à Dijon (4-0), dans le cadre de la 27e journée, l’Uruguayen a disputé son 200e match de Ligue 1. Le meilleur buteur du club de la capitale (200 but) rentre un peu plus dans l’histoire du club de la capitale, il ne manquait qu’un but pour clôturer cette belle fin d’après-midi au Parc des Princes. En 200 apparitions de championnat sous les couleurs parisiennes, Cavani a inscrit 138 buts.

Les Parisiens avec 200 matches de Ligue 1 au compteur :

1. Jean-Marc Pilorget (371 matches)

2. Safet Susic (287)

3. Sylvain Armand (285)

4. Mustapha Dahleb (268)

5. Joël Bats (254)

6. Paul Le Guen (248)

7. Eric Renaut (247)

8. Bernard Lama (242)

9. Dominique Baratelli (239)

10. Dominique Bathenay (230)

11. Luis Fernandez (225)

12. Daniel Bravo (217)

13. Jean-Claude Lemout (217)

14. Franck Tanasi (215)

15. Dominique Rocheteau (204)

16. Thiago Silva (204, série en cours)

17. Marco Verratti (202, série en cours)

18. Edinson Cavani (200, série en cours)