Favre : “Le PSG n’est pas seulement une très bonne équipe en attaque”

Après deux mois d’attente, la Ligue des champions fait enfin son grand retour. Et demain, le PSG devra bien aborder son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (à 21h sur RMC Sport 1) au Signal Iduna Park. À la veille de cette rencontre, le coach du BVB – Lucien Favre – s’est présenté devant les médias. Il a notamment été questionné sur le potentiel offensif du PSG, marqué par le retour de Neymar dans le groupe des Rouge et Bleu. Il estime également que Thomas Tuchel a bien géré le temps de jeu de son effectif ces dernières semaines, dans des propos rapportés par Goal.com.

La rencontre face au PSG

“J’espère qu’ils nous craignent, je pense aussi qu’ils nous craignent. Thomas Tuchel a beaucoup fait tourner ces derniers matches car il avait beaucoup de blessés, d’incertitudes, il ne pouvait pas faire jouer ses joueurs tout le match. Il en a profité pour partager le temps de jeu de ses joueurs, les faire jouer 30, 45 minutes pour certains, pour avoir l’ensemble de ses joueurs dans le rythme pour cette rencontre.”

Le retour de Neymar dans le groupe

“Je ne vais pas citer tous les joueurs qui ont des grandes qualités au PSG, ils ont gagné contre le Real Madrid (3-0, ndlr) sans Neymar, mais c’est un très très grand joueur. Et quand ça s’additionne avec Mbappé, Di Maria… je vous ai dit que je ne vais pas tous les citer, mais il y a au moins dix noms que je pourrais dire. Ils sont très forts devants, mais aussi dans le pressing. Parfois, ils attendent pour mieux contrer, ils maitrisent plusieurs aspects du jeu.”

Le potentiel offensif du PSG

“Ce n’est pas seulement Neymar, je pourrais parler de beaucoup de joueurs du PSG, mais c’est le plus connu. Il y a Mbappé, Di Maria, Sarabia, Icardi, X et Y, mais ce n’est pas seulement une très bonne équipe en attaque. C’est aussi le cas au milieu et en défense. Nous devons faire une très bonne performance contre le PSG, je l’ai dit plusieurs fois, la clé sera la manière dont nous défendrons, nous devons être bons dans la récupération mais aussi lors des phases de la possession du ballon.”