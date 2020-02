Favre : “Un retour de Reus ? Cela prend du temps…”

Nous sommes à 13 jours du match retour de la Ligue des Champions qui va opposer le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund. Après un match (très) mitigé au Signal Iduna Park (2-1), les Parisiens auront à coeur de réagir devant leurs supporters.

L’entraineur du BVB, Lucien Favre, était aujourd’hui devant la presse à deux jours du match de Bundesliga face à Fribourg. Le coach suisse est revenu sur l’état de santé de son groupe et tout particulièrement celui de son capitaine, Marco Reus.

“L’état du groupe ? Un ou deux joueurs ont de légers problèmes physiques. On verra…

Un retour de Marco Reus contre le PSG ? Se remettre d’une telle blessure prend du temps. Il est important pour nous qu’il revienne en pleine forme et qu’il ne se fasse plus mal !

Le onze aligné ? Nous allons adapter notre onze de départ en fonction des matchs difficiles qui nous attendent dans les semaines à venir…”