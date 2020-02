Féminines : le PSG s’impose contre Arras (1-3) et se qualifie pour les demi-finales de Coupe de France

Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG se déplaçaient sur la pelouse d’Arras (D2) dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Et les Parisiennes débutent mal le match, encaissant le premier but (10e). Mais les Parisiennes ne vont pas tergiverser longtemps, Nadia Nadim remetant les deux équipes à égalité une minute après (1-1, 11e). Léa Khelifi va ensuite permettre aux Parisiennes de prendre l’avantage à cinq minutes de la fin de la première mi-temps (1-2). Nadia Nadim s’offrira ensuite un doublé pour sceller la victoire parisienne (1-3). Grâce à ce succès, le PSG se qualifie pour les demi-finales de Coupe de France et rejoint Lyon, tenant du titre, et Bordeaux. Dernière demi-finale demain entre Guingamp et Reims.