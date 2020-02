Féminines – Le PSG s’impose contre Guingamp (1-4) et met la pression sur Lyon

Sept jours après sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de France contre Arras (1-3), les Féminines du PSG retrouvaient le championnat avec le déplacement à Guingamp dans le cadre de la 16e journée de la D1 Féminine. Les joueuses d’Oliver Echouafni voulaient prendre leur revanche sur les Bretonnes, qui avait arraché le nul lors du match aller au stade Jean Bouin (1-1). Et c’est chose faite, puisque grâce à deux buts en deux minutes de Kadidiatou Diani sur penalty (20e) et Ashley Lawrence (21e), les Parisiennes prennent rapidement un bon avantage. Les Bretonnes vont croire relancer le match en obtenant et transformant un penalty à dix minutes de la fin mais Grace Geyoro (83e) et Sandy Baltimore vont calmer cette euphorie (90e, 1-4). Les Parisiennes l’emportent donc en Bretagne (1-4). Elles mettent la pression aux Lyonnaises, revenant à égalité de points au classement, alors que Lyon reçoit Montpellier dans le choc de la 16e journée de D1 demain après-midi (14h15).