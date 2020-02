Féminines – Facile vainqueur de Rodez (6-0), le PSG se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France

Cet après-midi, les Féminines du PSG se déplaçaient au Stade Paul Lignon afin d’affronter Rodez en 8es de finale de la Coupe de France féminine. Depuis le début de l’année 2020, les Parisiennes sont irrésistibles avec 3 victoires en autant de rencontres (pour 25 réalisations et 1 but encaissés) dont un cinglant 11-0 face à l’OM. Et pour ce match de coupe face à un club de deuxième division, le coach des Rouge et Bleu – Olivier Echouafni – avait décidé de faire tourner son effectif. Ainsi, les internationales françaises Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Ève Périsset débutaient sur le banc. À noter la titularisation de la recrue parisienne Luana Bertolucci Paixão. Dans une rencontre largement maîtrisée, le PSG s’est imposé face à Rodez (6-0) grâce notamment aux doublés de Marie-Antoinette Katoto, Lina Boussaha et Karina Saevik et poursuit sa belle série de victoires.

Dans une première période dominée, les Parisiennes ont logiquement pris les devants grâce aux buts de Katoto (1-0, 9e) de la tête, et Boussaha (2-0, 10e) après un coup franc repoussée par la gardienne de Rodez. Quelques minutes plus tard, Katoto a inscrit son second but de la tête sur corner (3-0, 15e) puis Saevik a marqué le quatrième but parisien (4-0, 17e). Après une première période sérieuse, les Parisiennes ont regagné les vestiaires sur ce large score (4-0). Dans une seconde période en gestion, les Parisiennes ont touché le poteau par Katoto (55e). Les Rouge et Bleu ont réussi à aggraver le score en fin de match grâce aux doublés de Boussaha (5-0, 83e) et Saevik (6-0, 86e). Le PSG se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la Coupe de France féminine qui auront lieu le week-end du 15 et 16 février. Les affiches seront connues lors du tirage au sort du lundi 3 février.

XI de Rodez : Arpin – Guitard, Bogi, Guellati, Bornes – Pau (Bueno, 62e), Saltel – Banuta (c), Cance, Avstyr – Davy (Carcenac, 77e).

XI du PSG : Kiedrzynek – Glas, Cook, Paredes (Dudek, 60e), Morroni (Geyoro, 75e) – Boussaha, Luana, Baltimore – Khelifi, Katoto (Diani, 60e), Saevik.