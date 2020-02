Fernandez : “Cavani doit être un titulaire indiscutable”

Ce dimanche, en clôture de la 24e journée de Ligue 1, le PSG s’est offert les trois points de la victoire face à l’OL sur le score de 4-2. À l’occasion de cette partie, Edinson Cavani, entré en jeu à un quart d’heure du terme, en a profité pour retrouver le chemin des filets en inscrivant le 4e but de son équipe. Luis Fernandez, sur le plateau de beIN SPORTS, a affirmé, avec son objectivité coutumière, que le Matador devait être un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque rouge et bleu.

“Pour moi, Cavani est un titulaire indiscutable. Je n’ai rien contre Icardi, il est arrivé en fin de mercato. Tu peux être d’accord, tu peux ne pas être d’accord, mais je défendrais ce garçon à mort. Face à Lyon, il est entré en fin de match. Il a beaucoup subi ces derniers temps. Il y a certaines choses qui l’ont sans doute contrarié. Parce que c’est quelqu’un de sensible, qui aime et qui n’a jamais triché. Il donnera toujours le maximum. C’est quelqu’un d’entier : quand Icardi marque, il se lève et applaudit. Ils ne se sont pas bien comportés avec lui. Sportivement parlant, je mets Cavani. En ce moment, Icardi traverse une passe compliquée.”