Pour Luis Fernandez , Le PSG “a le meilleur effectif d’Europe”

Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG estime que le PSG n’a rien n’à envier aux autres grands clubs d’Europe. Et pour lui, si les tous les joueurs font les efforts collectifs, les Rouge & Bleu iront loin en Ligue des Champions.

“Le PSG n’a rien à envier à personne en Europe. Quand tu as du Neymar, du Cavani, du Icardi, du Mbappé, Di Maria dans ton effectif et si tout le monde fait les efforts collectifs, je dis que cette Ligue des champions est pour le PSG, explique Fernadez dans un entretien accordé au Figaro. Il y a du talent partout dans cette équipe. Pour moi, le PSG a le meilleur effectif d’Europe.“

Il est également revenu sur ses propos sur Thomas Tuchel, “le pire entraîneur de PSG depuis l’arrivée de QSI“.

“Je n’ai jamais dit ça de cette façon et j’ai rectifié car tout le monde s’emballait sur les réseaux sociaux. J’ai été mal compris et je n’ai rien contre Tuchel, bien au contraire. Mais l’an dernier, il a perdu en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, sans oublier l’humiliation contre Manchester United. Ça marque. Ce sont des faits. […] Il fait de belles choses et heureusement que Tuchel est passé par Paris pour lancer des jeunes. Les Kouassi, Zagre, Aouchiche… J’ai passé 10 mois à la direction de la formation du PSG et j’étais content qu’un entraîneur mette enfin en avant la jeunesse parisienne.”