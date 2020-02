Fournier : “J’ai eu l’impression que le PSG était venu pour faire un match nul”

La défaite du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de Ligue des champions (1-2) fait beaucoup réagir et les analyses se succèdent. Ancien joueur du club de la capitale, Laurent Fournier livre un constat accablant pour la défense qu’il a trouvé sur le reculoir pendant toute la rencontre. Pour lui, les Rouge et Bleu n’ont pas mis les ingrédients qu’il fallait pour remporter ce match.

“C’était un match difficile pour le PSG. On s’attendait à mieux. Le PSG n’est pas fait pour défendre. On a l’impression qu’ils reculaient. Je crois que les joueurs ont eu du mal à entrer dans le match, ils ont eu la possession, techniquement c’est bon, mais dans l’envie, la détermination, c’est compliqué quand le PSG recule, recule, juge Laurent Fournier pour RMC Sport. On a l’impression que certains joueurs de derrière font reculer le PSG. J’ai eu l’impression que le PSG était venu pour faire un match nul alors que ce n’est pas son style. (…) J’ai trouvé que Thiago Silva avait fait beaucoup reculer.“