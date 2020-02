FPF – Manchester City exclu de toutes compétitions européennes durant deux ans

Alors que la Ligue des Champions va reprendre ses droits la semaine prochaine à l’occasion des 8es de finale de la compétition, l’UEFA vient d’annoncer une nouvelle pour le moins fracassante : Manchester City a été sanctionné par l’instance européenne pour non-respect du Fair-play financier.

Cela fait donc plusieurs mois qu’une enquête a été ouverte à l’encontre de Manchester City. Et ce vendredi, la sanction est tombée : l’UEFA, via un communiqué, a ainsi annoncé le bannissement du club mancunien de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, donc 2020-2021 et 2021-2022. Man City devra également payer une amende de 30 millions d’euros. Outre le contournement illégal du FPF, c’est également la non-coopération du board mancunien qui aurait motivé cette lourde sanction.

Une décision qui fait forcément l’effet d’une bombe, et la réaction de Manchester City ne devrait pas tarder…