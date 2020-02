Frank Schneider arbitre de Nantes / PSG

Demain soir (21h05), le PSG se déplacera sur la pelouse de Nantes dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Cette rencontre sera arbitrée par Frank Schneider. Il sera assisté par Djemel Zitouni et Bastien Courbet. Aurélien Petit officiera comme quatrième arbitre. Les arbitres assistants vidéo seront Ruddy Buquet et Bastien Dechepy.

Monsieur Schneider a déjà arbitré six fois le PSG cette saison ! Lors de la victoire sur la pelouse de Metz (0-2, 30 août 2019), la défaite au Parc des Princes contre Reims (0-2, 25 septembre 2019), à Montpellier (1-3, 7 décembre 2019) et à Lille (0-2, 26 janvier 2020). Mais également en Coupe de France contre Linas-Montlhery et en Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne Il a également arbitré Nantes, une fois, lors de sa défaite à domicile contre Saint-Etienne (2-3, 10 novembre 2019).