Galtier : “Je veux envoyer un message de soutien à Thomas Tuchel”

Depuis mardi soir et la défaite du PSG en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse de Dortmund, une personne cristallise les discussions autour du PSG, Thomas Tuchel. Beaucoup se demandent pourquoi il a décidé de changer de système alors qu’il jouait en 4-4-2 depuis plusieurs semaines, et que cela fonctionnait. Thomas Tuchel a même été insulté par le frère de Presnel Kimpembe sur les réseaux sociaux. Sur ce dernier point, Christophe Galtier a tenu à envoyer un message de soutien au coach parisien. “Je veux envoyer un message de soutien à Thomas Tuchel. Un membre de la famille d’un joueur s’est permis d’insulter publiquement Thomas. Je me positionne en tant qu’entraîneur, je trouve ça très grave. Certains devraient plus utiliser leur cerveau que leur téléphone“, explique l’entraîneur lillois en conférence de presse.