Gambardella – Le PSG surclasse Lyon (1-5) et se qualifie pour les quarts de finale

C’était le choc des huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lyon en ce samedi après-midi. Malgré la première action lyonnaise, c’est le PSG qui domine le début de rencontre et c’est Mutombo qui va concrétiser cette domination à la 11e minute. Bien lancé sur le côté gauche, Larkèche trouve Kays Ruiz dans la surface. Ce dernier se défait de son défenseur et transmet le ballon à Mutombo, qui croise bien sa frappe pour tromper le gardien lyonnais (0-1). Mais Lyon ne va pas tergiverser longtemps. Sur un centre venu de la gauche, Lega s’élève plus haut que tout le monde et propulse sa tête au fond des filets (1-1, 16e).

Ce match complètement fou va une nouvelle fois rebondir. Une minute après l’égalisation lyonnaise, Lukeba, dernier défenseur va faucher un attaquant parisien à la limite de la surface de réparation. Carton rouge et coup franc très intéressant pour le PSG. Kays Ruiz se présente et enroule parfaitement sa frappe pour redonner l’avantage au PSG (1-2, 18e). Désormais à 11 contre 10, le PSG va s’envoler. Bien servi par son capitaine Pembele, Larkèche va propulser le ballon au fond des filets (1-3, 24e). Une réalisation qui conclue une très belle première mi-temps parisienne. La seconde période sera toujours aussi plaisante, les deux équipes arrivant à se procurer quelques petites occasions mais c’est le PSG qui va encore une fois frappé. Sur une magnifique passe lobée en profondeur de Kays Ruiz pour Arnaud Kalimuendo qui se débarrasse de son adversaire direct pour bien croiser sa frappe, qui termine au fond des filets (1-4, 69e). Kalimuendo va même s’offrir un doublé pour définitivement sceller la victoire (1-5, 84e). Les Parisiens se qualifient donc pour les quarts de finale de la compétition après une très belle victoire.