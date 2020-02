Garcia : “Avec l’entrée de Sarabia, ça a été un peu plus compliqué”

En clôture de la 24ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé – au Parc des Princes – face à l’Olympique Lyonnais (4-2). Après une première période de domination, les Parisiens ont souffert en début de seconde période avec un retour en forme des Lyonnais, marqué par l’entrée de Karl Toko Ekambi. Malgré tout, les Lyonnais restent sur 6 défaites en autant de rencontres face au top 5 de Ligue 1, un bilan dramatique pour Rudi Garcia. En conférence de presse d’après-match, le coach des Gones s’est exprimé sur le match de son équipe, dans des propos rapportés par L’Equipe. Et malgré le regain de forme de son équipe, l’entrée de Pablo Sarabia (à la 65ème minute) a redonné un nouvel élan aux Parisiens.

“J’ai bien aimé la 2ème mi-temps même si elle a commencé par un cadeau de notre part. J’ai moins aimé notre attitude tactique, parfois, sur la première période, où on est allés presser trop haut cette équipe. On ne peut pas laisser notre moitié de terrain ouverte comme ça. Ce n’est pas normal de prendre des buts en contre comme les deux premiers (…) On aurait été bien inspirés d’être beaucoup plus compacts et beaucoup plus bas, même si on n’a pas suffisamment existé offensivement. En deuxième, on a laissé passer notre chance sur la balle du 3-3, mais au moins on est revenus dans le match. Après, avec l’entrée de Sarabia, ça a été un peu plus compliqué.”