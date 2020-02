Garcia : “C’est un match en configuration Ligue des champions”

Avant son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février prochain), le PSG aura une dernière belle affiche à jouer. En effet, ce dimanche à 21h (Canal Plus), le club de la capitale reçoit l’Olympique Lyonnais, en clôture de la 24ème journée de Ligue 1. Après Anthony Lopes, le coach des Gones – Rudi Garcia – s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer cette rencontre face aux Rouge et Bleu. Extraits choisis.

“On se doit de jouer simple et rapidement. Il faut exister avec le ballon et donc bien mieux l’utiliser que face à Amiens (0-0). On va chez le leader. C’est un match intéressant. On va voir notre capacité à réagir (…) On sait que ce sera compliqué à Paris. Ils mettent beaucoup de buts à tout le monde. C’est une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. On va être à l’épreuve du feu. Tout le monde nous voit perdant d’avance, prendre un point serait déjà très bien. On va tout faire pour se montrer à la hauteur de l’événement. Il faut faire le match parfait (…) Il faudra bien utiliser le ballon. Après si on pense qu’on aura 70% de possession à Paris… on a tout faux. Il faut faire avec nos moyens. Mais on ne joue pas dans la même cour que Paris. C’est un gros adversaire. On sait qu’ils sont meilleurs que nous (…) Il faut être prêts à être solidaire. Il faudra bien utiliser le ballon. C’est un match en configuration Ligue des champions. On est à l’OL pour jouer ce genre de match. Il faut être en mode guerrier !”