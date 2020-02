Garcia : “Si nous affichons les mêmes défauts, nous nous ferons corriger par le PSG”

Tenu en échec par Amiens (0-0) au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais est 6e de la Ligue 1 avec 25 points de retard sur le PSG, son prochain adversaire, dimanche, au Parc des Princes. Et Rudi Garcia est inquiet après la prestation de son équipe face aux Picards hier.

“Dimanche, nous allons au Parc et si nous affichons les mêmes défauts, nous nous ferons corriger, a prévenu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais après la rencontre. Sur l’état d’esprit, les joueurs ont été plutôt déterminés avec leurs moyens du soir. Trop de joueurs ont été en dessous de leur niveau normal. Certains joueurs sont-ils fatigués ou bien plafonnent-ils ? On peut s’interroger. C’est dommage car entre les résultats de ce mercredi et mardi, il y avait moyen de se rapprocher du podium”. Des propos rapportés par l’AFP. Pour quel effet dimanche dans l’affiche du soir ? Jean-Michel Aulas sera certainement attentif car l’avenir s’assombrie pour son équipe dans la perspective d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Composition de l’OL contre Amiens : Lopes – Tete, Marcelo, Denayer, Cornet – Traoré (Cherki 66e), Tousart, Jean Lucas (T.Mendes 67e), Aouar – Toko Ekambi (Terrier 87e), Dembélé.