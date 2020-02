Garétier : “Attendons le PSG/BVB pour savoir si cette soirée était en trop ou pas”

Le PSG ne cesse ne faire parler. Et les réseaux sociaux alimentent les controverses. Du frère de Presnel Kimpembe aux images de fête des anniversaires d’Angel Di Maria, Edinson Cavani et Mauro Icardi deux jours après la défaite 2-1 à Dortmund. Pour Geoffroy Garétier, journaliste de Canal Plus, les joueurs savaient très bien que ces images seraient rendues publiques. Elles témoignent du pouvoir des joueurs au Paris Saint-Germain. Pour quel résultat sur le terrain ? Wait and see.

“Il y a un côté presque provocateur du style : “on fait ce qu’on veut, et si on a envie de s’amuser on s’amuse”, a jugé le journaliste dans le Late Football Club. “Il y a une image qui est géniale, vous vous souvenez du penalty-gate… là on voit Cavani, Neymar et Navas qui dansent torses nus se tombant dans les bras ! C’est extraordinaire. Ils se détestent, ça se voit. Et nous qui faisons parfois des analyses apocalyptiques… j’ai envie de dire que la réalité d’une équipe c’est ça. Qui incarne l’institution au PSG ? Peut-être même pas Leonardo… Mais ne soyons pas définitifs et attendons le match retour pour savoir si cette soirée était en trop ou pas. Attendons le 11 mars et on jugera.”