Garétier : “Comme si Neymar était le signal d’investissement et de présence”

Et si Neymar était totalement le noyau central de l’équipe du PSG ? Et si l’état de forme du Brésilien mais aussi plus largement son investissement étaient contagieux ? Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier estime que le rayonnement du numéro 10 du PSG n’est pas seulement technique. Quand Neymar ne fait pas les efforts collectifs, cela déteint sur ses partenaires, quand Neymar est nerveux l’équipe l’est… etc.

“Cette histoire de 4-4-2 commence à Montpellier début décembre, on se rappelle de la communication de Mbappé et de Neymar autour de cette séquence, ils disaient qu’ils feront les efforts. Pendant deux mois, ils font les efforts. Jusqu’au 5-0 au Parc des Princes contre Montpellier. Jusque là, Paris ne prend pas de buts et Neymar se blesse. Et donc il manque quatre matches. Cela a été un grain de sable. C’est pas Neymar tout seul qui fait que la défense encaisse des buts, mais il y a quand même une causalité. Comme si c’était lui le facteur plus dans le signal donné. Comme si Neymar était le signal d’investissement et de présence“, a commenté le journaliste dans le Late Football Club.