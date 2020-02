Garétier : “On a surprotégé Neymar pour ce match à Dortmund”

Malgré une grande attente autour de ce huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG s’est incliné et a souffert face au Borussia Dortmund (2-1). Mais les Parisiens conservent une réelle chance de qualification grâce au but de Neymar. Après le match, le numéro 10 parisien s’est notamment plaint envers le club de la gestion de sa blessure aux côtes. Une gestion également critiquée par Geoffroy Garétier, dans le Late Football Club. Il estime que Thomas Tuchel a cédé face à la volonté du club de préserver l’international brésilien pour cette rencontre.

“Le cas Neymar est vraiment très important. J’était au Parc contre Strasbourg le 14 septembre, quand Neymar avait fait son retour. Là, j’ai revu le Neymar de la mi-septembre. C’est-à-dire à court de rythme et donc pas toujours juste, voulant beaucoup en faire mais pas très bien. Rappelez-vous du Neymar d’il y a trois semaines, il était fantastique et inspiré. On a surprotégé Neymar pour ce match. Il fallait tellement qu’il joue, qu’on l’a mis au frigo. Neymar aurait voulu jouer (les matches précédents). Tuchel s’est sans doute incliné devant le médical et la volonté du club.”

Geoffroy Garétier est également revenu sur la performance parisienne au Signal Iduna Park. Il juge que le schéma tactique de Thomas Tuchel était “frileux”.“Paris a déjoué. Quand vous avez autant d’atouts, de forces potentielles offensives et que vous jouez de manière aussi frileuse (…) Défendre à trois et prendre deux buts à 1 contre 3, c’est ça qui m’énerve et que me déçoit profondément. Oui, il y a un match retour (le 11 mars au Parc des Princes, ndlr) mais la négativité ce soir (mardi soir, ndlr) ce ne sont pas les médias et l’environnement qui l’ont mise, c’est le coach avec sa composition frileuse et les joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes.”