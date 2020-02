Giresse : “Di Maria a cette capacité à avoir la tête levée”

Machine à passe décisives (20 passes décisives cette saison, dont 14 en Ligue 1), et buteur (12 réalisations), Angel Di Maria est extrêmement précieux pour le PSG. Et dans l’exercice des passes décisives, le Fideo se rapproche de records. Au delà de 18, il fera mieux que Jérôme Rothen et que… lui-même en Ligue 1. En dépassant le cap des 20 de nouvelles perspectives s’ouvriront à Di Maria car depuis 20 ans, dans le top 5 des championnats, seuls Kevin De Bruyne (21), Xavi (22) et Thierry Henry (25) ont atteint de telles statistiques.

“Il a une qualité technique plus que développée, explique dans L’Equipe Alain Giresse, ancien milieu de terrain qui savait délivrer des offrandes. Il a également cette capacité à avoir la tête levée pour voir les joueurs démarqués. […] Di Maria est plus dans le registre distributeur que finisseur. Il n’a pas la frustration de ne pas marquer. Il a une intelligence de jeu rare, et ça ce n’est pas quantifiable”.