Giuly : “Du calme ! Nous, on a tout gagné. Le PSG, encore rien”

Ludovic Giuly a joué avec Ronaldinho ou Lionel Messi du côté du FC Barcelone (2004-2007), il y a gagné en 2006 la Ligue des champions sous le maillot azulgrana. L’ancien joueur âgé de 43 ans refuse qu’on compare son Barça au PSG d’aujourd’hui aussi flamboyant soit-il.

“Du calme ! Nous, on a tout gagné. Le PSG, encore rien. Mais Paris peut gagner la Ligue des champions. Ce qui me rend optimiste, c’est l’état de forme de Neymar. Jamais on ne l’avait vu comme ça avec Paris. Il a retrouvé l’envie, commente l’ancien ailier dans Le Parisien. L’envie de retourner à Barcelone l’été dernier de Neymar ? C’est humain. Quand tu es du niveau de Neymar, tu veux être en position de gagner la Ligue des champions chaque année. Et tu vois qu’à Paris cela ne se goupille pas bien. Forcément, tu es nostalgique. Et, là, si tu as Messi qui te dit “Reviens !”, tu n’as qu’une envie: repartir là-bas. Mais depuis, il est passé à “Je veux gagner la Ligue des champions avec le PSG”. Ça change tout.”