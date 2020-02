Gourcuff : “Ce deuxième but du PSG change un peu la donne”

Christian Gourcuff, le coach nantais a expliqué regretter les occasions manquées par son équipe, qui auraient pu repartir avec un point. Il regrette également le deuxième but encaissé.

“En première mi-temps, on a bien répondu tactiquement, on a bien contrôlé les espaces même s’ils peuvent faire la différence à chaque instant avec Kylian Mbappé avec sa vitesse notamment. […] C’est malheureux de prendre ce deuxième but parce que cela change un peu la donne“, note le coach nantais au micro de Canal + Sport. “Notre but, ça donne une fin de match plus débridée où on arrive à ressortir de leur pressing. On a eu des occasions énormes que l’on n’a pas concrétisées et là on a un peu de regret. En vue des forces des deux équipes, c’est un résultat satisfaisant.”