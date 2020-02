Guérin : “Le talent ça ne suffit pas, il faut aller se vider les tripes, pas seulement un joueur mais un collectif”

À moins de deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février prochain), le PSG se prépare de la meilleure des manières avec une série de 20 matches sans défaite. Et après trois échecs au même stade de la compétition, le club de la capitale devra franchir ce plafond de verre. Sur les onde de France Bleu Paris, l’ancien Parisien – Vincent Guérin – s’est exprimé sur la prochaine rencontre européenne du PSG. Et l’actuel adjoint des U19 Parisiens estime notamment que le manque de grinta lors des matches à enjeu pouvait être l’un des facteurs des échecs récurrents.

“Il y a un garçon comme Idrissa Gueye par exemple, c’est un joueur qui a cette grinta, qui amène aussi une combativité qui n’était peut être pas exacerbée parmi les joueurs ou le collectif parisien, ça c’est un vrai plus. Sur les compétition européennes on est obligés d’avoir ça. Le talent, c’est une chose mais le talent ça ne suffit pas, il faut aller se vider les tripes, pas seulement un joueur mais un collectif, un effectif, et se mettre au diapason pour pouvoir faire les résultats que l’on attend (…) Sur les années précédentes, il n’a pas manqué grand-chose, quand on dit pas grand-chose dans le foot c’est des petits détails, mais qui comptent énormément, et sur ces matches européens la différence est souvent faible entre deux équipes, il faut aller chercher autre chose. C’est peut-être ce que l’on va avoir sur le match de Dortmund, car je pense que le Paris Saint Germain a vraiment les armes pour gagner la Ligue des Champions.“