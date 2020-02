Gueye : “On dit que l’on a un groupe soudé mais il faudra le montrer sur le terrain”

Dans un match moyen, le PSG a accéléré en trois minutes pour s’offrir une large victoire contre Dijon en cette fin d’après-midi (4-0). Pour Idrissa Gueye, la large victoire contre les Dijonnais est méritée. “C’est mérité, on a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps mais on a marqué qu’un but. En seconde période, on a su saisir notre chance et marquer plusieurs buts et gagner le match, indique Gueye au micro de Canal plus. On reste concentré, on essaye de bien travailler à l’entraînement pour bien préparer ce match retour. Mais avant ce match-là, il y a encore quelques matches à jouer. On dit que l’on a un groupe soudé mais il faudra le montrer sur le terrain.”