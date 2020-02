Guillou : “Pour ces matches à élimination directe, les individualités font la différence et sur ce plan, le PSG est en avance”

Patrick Guillou, spécialiste de la Bundesliga pour BeIN Sports connaît très bien le Borussia Dortmund. Dans une interview accordée au Parisien, ce dernier a analysé le jeu du BVB, qui recevra le PSG ce soir en huitième de finale aller de Ligue des Champions..

“Pour avoir analysé le jeu du Borussia, on s’aperçoit que le côté droit est le plus performant offensivement. Il est à l’origine de 51 % des buts marqués. En contrepartie, il subit 47 % des buts encaissés… Il y a donc un réel problème d’équilibre entre attaque et défense sur ce côté.”

Il a ensuite parlé de la déclaration de Lucien Favre, entraîneur du Borussia, qui disait “espérer un 1-0‘.

“Ce n’est pas un souhait surprenant car il sait que son équipe peut marquer à l’extérieur ensuite et cela obligerait le PSG à marquer trois fois… Mais en considérant les forces en présence, je pense que c’est un vœu pieux. Pour ces matchs à élimination directe, il faut de la stratégie, de la tactique… Mais on le constate depuis toujours : les individualités font la différence. Sur ce plan comme sur celui du vécu commun, le PSG est en avance.”