Guirassy : “Prendre un point face à Paris, c’est déjà bien”

Au terme d’un match absolument fou, le PSG a été tenu en échec par l’Amiens SC sur le score invraisemblable de 4-4. Double buteur ce samedi soir, Sérhou Guirassy est revenu sur cette partie. Il estime que prendre un point face au mastodonte parisien reste un bon résultat malgré la physionomie du match.

“Ce n’est pas tous les jours qu’on mène 3-0 face au PSG, mais c’était mérité parce qu’on fait une très bonne première mi-temps. Après, en seconde mi-temps, on a pas mal défendu mais ils ont une qualité supérieure. Ils ont fait rentrer Verratti, il a contrôlé le milieu de terrain. Le but de Paris pour le 3-1 était très important, mais on connait leur force de frappe offensive et ils sont parvenus à passer à 4-3. On ne fait pas tout bien, mais prendre un point face au PSG, c’est déjà bien”, a confié Guirassy au micro de Canal+.