Hamza Mendyl : “On a déjà battu le PSG en championnat, on va essayer de recommencer”

Avant d’affronter le Borussia Dortmund dans une semaine en Ligue des Champions (21h00), les Parisiens auront deux rencontres à disputer dont un déplacement ce mercredi à Dijon pour les huitièmes de finale de la Coupe de France (18h30). Les Dijonnais voudront renouveler un nouvel exploit face aux Rouge & Bleu après les avoir déjà battu cette saison à domicile (2-1).

Interrogé par le site internet du club bourguignon, Hamza Mendyl a partagé la motivation de tout le groupe à la veille de ce match.

“La rencontre face au PSG ? On sait que ça va être difficile, on se prépare bien et le groupe est concentré. On ne redoute pas de jouer ce genre de matchs. Nous sommes très contents. Si nous arrivons à nous qualifier, ce sera un très beau moment. On attend ce match avec impatience car on peut écrire une page importante de l’histoire du club. On a déjà battu le PSG en championnat, on va essayer de recommencer. On va tout donner !

Si on y croit ? Tout est possible dans le football. On peut faire quelque chose demain. Nous avons un bon groupe, avec un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. Nous sommes confiants pour ce match et nous allons tenter de nous qualifier. Le PSG, ça reste le PSG… C’est la meilleure équipe de Ligue 1. »